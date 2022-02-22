Susamlı kek tarifi nasıl yapılır? Susamlı anne keki tarifi

Günün her saati afiyetle yenen susamlı kek tarifi, hem doyurucu hem de oldukça lezzetli bir tarif. Peki, susamlı kek nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten susamlı kek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

Susamlı kek tarifi

Susamlı kek malzemeler

3 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ

1 su bardağı süt

2,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Susam

Susamlı kek nasıl yapılır?

Susamlı kek için öncelikle uygun bir karıştırma kabında yumurta ve şekeri beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Ardından üzerine sıvı yağ ve sütü ekleyerek çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek malzemelerin güzelce karışmasını sağlayın. Kek kalıbını güzelce tereyağı ile yağlayın. Ardından kalıbın her yerine gelecek şekilde susam serpin. Hazırlanan kek harcını kalıba boşaltın ve önceden ısıtılan 170°C fırında yaklaşık 40 dakika pişmeye bırakın. Pişen keki fırından alın ve ilk sıcaklığının çıkması için bekleyin. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra susamlı keki ters çevirin ve kalıptan çıkmasını sağlayın. Ardından soğumaya bırakın.

Susamlı kek püf noktaları

- Yumurtalarla şekeri çok iyi çırpıyoruz. Açık sarı renk almalı.

- Susam mantosu için katı yağ ile her yerini yağladığınız kek kalıbının her tarafına susam serpmelisiniz. - Kek hamurunu kalıba dökerken çok dikkat edin, hep aynı noktadan dökün.