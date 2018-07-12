Susamlı bisküvi tarifi
Susamlı bisküvi nasıl yapılır? Susamlı bisküvi için hangi malzemeler gerekli?12 Temmuz 2018 Perşembe 21:13
MALZEMELER
120 gr susam
80 gr tam buğday unu
100 gr toz şeker
40 gr kakao
40 gr kuru üzüm
50 ml süt
1 yumurta
NASIL YAPILIR?
Fırını 180 dereceye ayarlayın. 100 gr susam, 75 gr şeker, un, kakao, üzüm, süt ve yumurtayı bir kaba alın ve karıştırarak yoğurun.
Kalan susam ve şekeri bir kâsede harmanlayın.
Hamurdan parçalar alıp yuvarlayın ve susam karışımına bulayarak tepsiye sırayla dizin.
Üzerine bastırarak yassılaştırın ve fırında 10 dakika pişirin.
Fırından çıkartın ve tamamen soğuduktan sonra servis hazır.
Afiyet olsun.
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