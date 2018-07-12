Susamlı bisküvi tarifi

MALZEMELER

120 gr susam

80 gr tam buğday unu

100 gr toz şeker

40 gr kakao

40 gr kuru üzüm

50 ml süt

1 yumurta

NASIL YAPILIR?

Fırını 180 dereceye ayarlayın. 100 gr susam, 75 gr şeker, un, kakao, üzüm, süt ve yumurtayı bir kaba alın ve karıştırarak yoğurun.

Kalan susam ve şekeri bir kâsede harmanlayın.

Hamurdan parçalar alıp yuvarlayın ve susam karışımına bulayarak tepsiye sırayla dizin.

Üzerine bastırarak yassılaştırın ve fırında 10 dakika pişirin.

Fırından çıkartın ve tamamen soğuduktan sonra servis hazır.

Afiyet olsun.