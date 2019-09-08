'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, son günlerde 'sanat' adı altında asılsız iddialarla hükümete karşı yürütülen algı operasyonuna Youtube'da yayınlanan bir videoyla cevap verdi.

"Onlarca gazete ve gazeteci gösteririm"

Dağ klipte 'haksız yere tutuklanan gazetecilerden' bahsedildiğine vurgu yaparak, şarkıyı hazırlayanlara da bir çağrıda bulundu ve, "Eğer bizi ziyaret ederlerse, eğer adreslerini verirlerse ben de onları ziyaret etmek isterim, onlarca haksız oldukları halde yazan, bizim hakkımızda bir takım yalan yanlış bir takım haberler yazan onlarca gazeteci, onlarca da gazete gösteririm" dedi.

Siyasi tarafgirlik yapıyorlar

Sosyal sorumluluk kisvesi altında, yalan iddialarla harmanlanan 'Susamam' isimli şarkı vasıtasıyla gerçekleştirilen algı çalışması, güncel gelişmeler üzerinden AK Parti'yi hedef alıyor.

Söz konusu şarkıda, çölleşme, çevre kirliliği, orman yangınları, kadına şiddet gibi konular işleniyor görüntüsü verilerek, siyasi linç kampanyası yürütülüyor. Bahsi geçen toplumsal ve çevresel sorunlar ise adeta bu siyasi lince malzeme ediliyor, kurnazca kullanılıyor.