Susamam dedi... PKK ve FETÖ'yü görünce sustu! O rapçiden açıklama geldi

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr 20 şarkıcı tarafından ortak seslendirilen 'Susamam'ın solistlerinden rapçi Mirac, şarkı FETÖ ve PKK yanlısı kişiler tarafından paylaşılınca duruma tepki gösterdi.

'FETÖ'cülerle PKK'lıların şarkımı paylaşmasından rahatsızım'

"Söylemem gerekir. Şarkıda bulunan bir kişi olarak ve tamamen yoksulu, yetimi, mülteciyi, sokağı anlatan biri olarak aşırı uç siyasi kesimlerin, HDP ve FETÖ bağlantılı kişilerin şarkıyı paylaşmasından ve bundan nemalanmasından aşırı rahatsızlık duyduğumu belirtmeliyim."

Mirac, bir sonraki tweetinde ise, “HDP yerine PKK demek daha doğru olacak sanırım, sonuçta HDP hâlâ aktif siyaset yapan bir parti…” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada lince uğradı

Mirac, paylaşımlarından sonra sosyal medyada lince uğrayınca mesajlarını siimek zorunda kalarak şu açıklamayı yaptı:

“Benim sözlerim yalnızca kendimi bağlar. Şarkıda yer aldığım 30 saniye boyunca 15 yıldır zaten anlattığım manevi, vicdani konuları ele aldım. Bunlar yoksulluk, sokak, yetim hakkı, mültecilik ve zorbalık gibi konulardır.

Hiç kimsenin beni hiç bir "siyasi" kalıba, tarafa ve görüşe yerleştirmemesini rica ediyorum. Zira şarkı sözlerimden siyasi bir çıkarım yapmanız da mümkün değil. Ben proje aşamasında benden istendiği gibi rap müziğin ruhuna uygun olarak toplumsal sorunları ele aldım ve müzik hayatım boyunca hakikat kabul ettiklerimi anlatmaya devam edeceğim.

Şarkıdaki 20 kişinin aynı siyasi, dini, ideolojik vs görüşe sahip olması zaten mümkün olamaz, bu sebeple herkesin söylediği söz ve attığı tweetler kendisini bağlar.

Benim attığım tweetler de beni bağlar, bunları projenin bütününe ya da oradaki insanlara da mâl etmeyiniz.”

'Susamam' dedi, PKK ile FETÖ'yü duyunca sustu!