0553 313 94 23

'Susamam' dedi, PKK ile FETÖ'yü duyunca sustu!

Şehitleri anmayan ve polisler için katil imasında bulunan "Susamam" şarkısında yer alan rapçı Mirac, PKK ve FETÖ'den gelen baskılar üzerine sustu!..

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:46
'Susamam' dedi, PKK ile FETÖ'yü duyunca sustu!

Sözde toplumsal sorunlara parmak basan, bu vatanın polisine katil imasında bulunarak ilan ederek isyan çağrısında "Susamam" şarkısında yer alan rapçı Mirac, terör örgütleri PKK ve FETÖ'den gelen baskılar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı sildi.

Sözde rapçi Şanışer'in 17 şarkıcıyla birlikte söylediği "Susamam" şarkısına çektiği 14 dakikalık klip büyük tepki çekti.

Şarkıda yer alan rapçi Mirac, sosyal medya hesabı Twitter'dan rahatsızlığını dile getiren bir paylaşım yaptı.

Mirac paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"SÖYLEMEM GEREKİR. Şarkıda bulunan bir kişi olarak ve tamamen yoksulu, yetimi, mülteciyi, sokağı anlatan biri olarak aşırı uç siyasi kesimlerin, HDP ve FETÖ bağlantılı kişilerin şarkıyı paylaşmasından ve bundan nemalanmasından aşırı rahatsızlık duyduğumu belirtmeliyim. #Susamam"

Rapçi Mirac, gelen baskılar üzerine paylaşımını silerek süt dökmüş kediye döndü.

Sosyal medya kullanıcıları ise rapçi Mirac'ın paylaşımlarını silmesini yakaladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:46
  1. Rapçi Mirac
  2. Mirac
  3. Susamam

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı
    1. Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak..
    2. Edirne Belediye Başkanı Gürkan:..
    3. Sivas Belediyespor, Bodrumspor ile..
    4. Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in..
    5. Edremit TOKİ’ler için ‘Tıp Merkezi’..
    6. Taekwondo şampiyonası devam ediyor
    7. Saraybosna'da "Geleneksel Aile Günü..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalıççık..
    9. Türk firmalarından "Comtrans 2019"a..
    10. Turkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı..
    11. Abdülkadir Ömür'ün son durumu!..
    12. Dağcılardan Turgutlu Belediyesi hizmet..
    13. Leyla Gümüşsoy, Sivas Belediyespor’a..
    14. 20 bin lira değerindeki plağa yoğun..
    15. Yesevi Alperenler Derneği’nden oturma..
    16. Edirne’de 55 bin 251 öğrenci ders başı..
    17. Öğrenci servis şoförlerine eğitim
    18. Batman'da trafik kazası: Ölü ve..
    19. Bursa’da orman yangını
    20. Çocuklarının eskitemediği ayakkabıları..
    21. Türkiye, Karadağ’ı 79-74 mağlup etti
    22. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    23. Sarıgöl’ün üç mahallesine sağlık evi..
    24. 'Susamam' dedi, PKK ile FETÖ'yü..
    25. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve..
    26. Sezonun ilk palamutları tezgahlarda
    27. İki kez açılan mezara fotokapan..
    28. Temel Karamollaoğlu'ndan..
    29. EURO 2020 elemeleri puan durumu! İşte,..
    30. Sünnet olan çocuklara üstü açık otobüs..
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim