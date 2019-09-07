'Susamam' dedi, PKK ile FETÖ'yü duyunca sustu!

Sözde toplumsal sorunlara parmak basan, bu vatanın polisine katil imasında bulunarak ilan ederek isyan çağrısında "Susamam" şarkısında yer alan rapçı Mirac, terör örgütleri PKK ve FETÖ'den gelen baskılar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı sildi.

Sözde rapçi Şanışer'in 17 şarkıcıyla birlikte söylediği "Susamam" şarkısına çektiği 14 dakikalık klip büyük tepki çekti.

Şarkıda yer alan rapçi Mirac, sosyal medya hesabı Twitter'dan rahatsızlığını dile getiren bir paylaşım yaptı.

Mirac paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"SÖYLEMEM GEREKİR. Şarkıda bulunan bir kişi olarak ve tamamen yoksulu, yetimi, mülteciyi, sokağı anlatan biri olarak aşırı uç siyasi kesimlerin, HDP ve FETÖ bağlantılı kişilerin şarkıyı paylaşmasından ve bundan nemalanmasından aşırı rahatsızlık duyduğumu belirtmeliyim. #Susamam"

Rapçi Mirac, gelen baskılar üzerine paylaşımını silerek süt dökmüş kediye döndü.

Sosyal medya kullanıcıları ise rapçi Mirac'ın paylaşımlarını silmesini yakaladı.