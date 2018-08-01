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Susama ‘dolar’ ve ‘beyaz sinek’ darbesi

Türk damak tadının vazgeçilmezlerinden biri olan simit, susama gelen zamlar ve 'beyaz sinek' yüzünden olası bir zamla karşı karşıya.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:04
Susama ‘dolar’ ve ‘beyaz sinek’ darbesi

Ekmeğe zam tartışmalarının ardından fırıncılar simit zammını gündeme taşıdı. İstanbul’da fırınlarda 1,25 TL’den satılan simitler marketlerde 1,5 TL’den satılmaya başlandı. Simitçiler, artışın son bir yılda döviz kurunda yüzde 30’luk fark ve susama gelen yüzde 70 zamdan kaynaklandığını söylüyor. Susam fiyatlarının artmasının bir diğer sebebi ise üretimdeki düşüş.

Ekim alanlarının daralmasıyla birlikte Türkiye’de susam üretimi de devamlı azalıyor. 1990’lı yıllara göre susam ekim alanları yüzde 70 azaldı ve 900 bin dönümden 280 bin dönüme indi. Üretim de yıllık 39 binden 17 bin tona düştü. Bu düşüşte ‘beyaz sinek’ de önemli rol oynadı. İleri susam tarımının yapıldığı Çukurova’da 90’lı yıllarda ortaya çıkan ‘beyaz sinek’ susam üretimini etkiledi. 2000’li yıllarda soya ve mısıra iyi teşvikler üzerine susam üretiminden vazgeçen Çukurova üreticisi bu iki ürüne yönelince Türkiye susam ithalatına başladı. Yılda 300 milyon dolar susama ödeme yapan ithalatçılar döviz kurunun artışından da olumsuz etkilenince zam kaçınılmaz oldu.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:04
  1. İstanbul
  2. susam
  3. beyaz sinek
  4. Simit

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