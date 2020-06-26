Susam hangi hastalıklara iyi geliyor?

Vitamin ve mineral deposu olan susam, yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılmasının yanı sıra insan sağlığına birçok fayda sağlamaktadır. Türk mutfağının vazgeçilmezi olan susam, diyabetten anemiye kadar birçok hastalığa iyi gelmektedir. Peki susamın faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Susamın faydaları

- İçerdiğinde bol miktarda demir maddesi barındıran susam, kan yapıcı hücreleri arttırarak anemi riskini ortadan kaldırır.

- Kalp ve damar sağlığına birebir gelir. İçerdiği doymamış yağlar ile birlikte damarları temizler, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Arter hastalığına yakalanma riskini azaltır.

- Kan damarları ve kemikleri güçlendirir, romatoid artrit hastalığının neden olduğu ağrılara iyi gelir.

- Sindirim rahatsızlıklarına karşı da çok faydalıdır. Lif açısından da oldukça zengin olması ile birlikte sindirimi kolaylaştırır, bağırsaklardaki toksinleri temizler.

- Ödem oluşumunu engeller.

- Anti kanser bileşenleri içeren susam düzenli olarak tüketildiğinde kolorektral tümör hücrelerini azaltır.

- Yorgunluk ve halsizlik gibi rahatsızlıklara birebir gelir.

- Cilt sağlığına da iyi gelir. Cildin yenilenmesini sağlar, ölü hücrelerin oranını azaltır.