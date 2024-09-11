Susadığı için öldürüldü! Kahramanmaraş’ta döve döve öldürdü

İddiaya göre, susayan bir vatandaş, bir fabrikada çalışan işçilerden ikinci bir bardak su talep etti. Ancak bu basit istek, kullanıcılarla arasında tartışmaların nedeni oldu. Tartışmanın büyümesiyle birlikte fabrika çalışanları tarafından şiddetlice darp edilen kişi, elde edilen darbelerin sonucu olay hayatını kaybetti.

Toplumun vicdanını sarsan bu trajik olay, saldırıları kontrolsüz bir şekilde nasıl sonuçlar doğurabileceği bir kez daha gözlerin önünde serdi.