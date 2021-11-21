Şuşa'da yok edilen camiler için ne yaptın Paylan?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

HDP’li Garo Paylan’a sert cevap: Paşinyan’a mektup yazdın mı?

HDP'li Garo Paylan'ın, kiliselerin restorasyonlarına ilişkin sorusuna cevap veren Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 21 kilisenin restorasyonunu tamamladığını söyledi.

Bakan Ersoy, "Benim zoruma giden şu oldu: Siz dediniz ki 'Yurt dışında bir camiye bir şey yapsalar ben isyan ederim.' Azerbaycan'da Karabağ'da Şuşa'da yerle bir ettiler, çıkıp Ermenistan'a, Paşinyan'a, parlamentoya bir mektup yazdınız mı? Keşke herkes bizim sahip çıktığımız kadar sahip çıksın." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, HDP'li Garo Paylan'ın, kiliselerin restorasyonlarına ilişkin sorusuna yanıt verdi. 21 kilisenin restorasyonunun yapıldığını belirten Bakan Ersoy, 'Azerbaycan'da Karabağ'da Şuşa'da camileri yerle bir ettiler, çıkıp Ermenistan'a, Paşinyan'a, parlamentoya bir mektup yazdınız mı?' diye konuştu.

TİKA başvuruda bulundu ama Avrupa restorasyon için izin vermedi

Ersoy, Avrupa'da Osmanlı döneminden kalan eserlerin restorasyonu için TİKA ve VGM olarak başvuruda bulunduklarını ancak izin verilmediğini sözlerine ekledi.