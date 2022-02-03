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Gündem Şuşa Beyannamesi" TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
Gündem

Şuşa Beyannamesi" TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 13:35:00 - 2022-02-03 13:38:57
Şuşa Beyannamesi" TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

 TBMM Dışişleri Komisyonunda Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu toplandı

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki Komisyon toplantısına Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da katıldı.

Kıran, Kafkasya bölgesinin stratejik önemine değinerek bölgedeki gelişmelerin Türkiye ve Azerbaycan'ın çıkarlarını yakından ilgilendirdiğini vurguladı. "Tek millet iki devlet" ruhuyla hareket ettiklerini, bunun başka devletlere örnek olduğunu ve ilham verdiğini dile getiren Kıran, "Azerbaycan'la ilişkilerimizi yüksek seviyede tutmaya önem veriyoruz. Azerbaycan'ın Türkiye'de 20 milyar dolar, bizim ise Azerbaycan'daki yatırımımız 12 milyar doları aştı. Askeri ve diğer alanda farklı başlıklarda imzalar attık. Ortak askeri tatbikatların kapsamını genişlettik. Azerbaycan'la ilişkilerimize tarihi ve hukuki bir sorumluluk olarak bakıyoruz." diye konuştu.

Milletvekillerin sorularını da cevaplayan Kıran, Karabağ'da 132 kilometrekarelik alanın mayından temizlendiğini ve bu alandaki çabalarının devam edeceğini söyledi.

Kıran, başka bir soru üzerine Karabağ'da dokuz farklı şirketin faaliyetini sürdürdüğünü ve bölgenin imar ve ihyası için çaba harcadığını bildirdi.

Görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

 

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