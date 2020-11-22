Süs bitkileri ihracatı salgında arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında süs bitkileri sektörü artan talep sayesinde yıl sonuna kadar 100 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyor.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ilk günlerinde tüm sektörler gibi kendi sektörlerinin de etkilendiğini söyledi.

Dündar, sonraki dönemde dünya süs bitkilerine olan talebin arttığına işaret ederek, bu sayede süs bitkilerinin parlayan sektörlerden biri haline geldiğini söyledi.

Dündar, "Süs bitkileri söz konusu olduğunda geniş bir yelpazede iri ağaçlar, bodur çalı grubu bitkileri, kesme çiçekler, soğanlı bitkiler, çiçekli iç ve dış mekan bitkilerini içerir. Pandemi sürecinde en popüler ürün grubu bu çiçekli bitkilerdi. ve bahçe bitkileri. "diye konuştu.

"KDV oranındaki düşüş önemli bir kazanç sağladı"

Devletin SÜSBİR olarak KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğünü belirten Dündar, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile KDV oranı yüzde 8'e düştü. Ancak yeni yıldan sonra da devam etmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın takdirinin de bu yönde olacağını düşünüyoruz. KDV oranı gerçeği. bu yol aslında tüketimi teşvik ediyor, bundan sonra da devam ederse bu çekiciliğin tüketimi. Süs bitkileri için 'parlayan sektör' dediğimizde aslında bu dünyada da yaşandı. İlk şoktan sonra süs bitkilerine olan talep önemli ölçüde arttı. pandemi sürecinin ilk olumsuz etkilerinin ardından dış pazarlarda özellikle çiçekli bitkilere olan talep arttı. Ciddi bir artış oldu. "

2020 süs bitkilerinde 100 milyon dolarlık ihracat hedefi

Dündar, sektörün 2017 yılında 64 milyon 682 bin dolar ihracat yaptığına işaret ederek, bu rakamın 2018'de 71 milyon 239 bin dolar, 2019'da 80 milyon 406 bin dolar olduğunu belirtti.

İthalatın 2017'de 84 milyon 282 bin dolara, 2018'de 60 milyon 941 bin dolara, 2019'da 43 milyon 36 bin dolara gerilediğini kaydeden Dündar, şunları söyledi:

Süs bitkileri sektörümüzde her yıl ithalatta düşüş olurken ihracatta artış yaşadık. 2020'nin ilk 6 ayında toplam 44 milyon 774 bin dolar ihracat, 23 milyon 440 bin dolar ithalat yapıldı. Yılın ilk 6 ayında 50 milyon dolara yaklaştık. Geçen yıl yaptığımız ihracat 80 milyon dolardı. Bu yıl beklentimiz 100 milyon doları aşmak ”dedi.

"Çiçekli bitkiler Öğretmenler Günü'nde talep görüyor"

Bu yıl salgına rağmen yaşanan olumlu artışların kendilerini mutlu ettiğini ve sektörü rahatlattığını vurgulayan Dündar, önümüzdeki özel günlerin sektöre ayrı bir ivme kazandıracağına inandığını söyledi.

Dündar, "Süs bitkileri sektöründe çiçekli bitkiler, kesme çiçekler ve salon bitkileri için özel günler bekleniyor. Anneler, Sevgililer ve Öğretmenler Günü gibi önemli günler süs bitkilerinin daha popüler olduğu günlerdir. Şu anda çiçekli bitkilerimiz. Öğretmenler Günü'ne hazırlanıyorlar. Öğretmenler Günü daha çok talep görüyor. "ifadelerini kullandı.

Sektörün bazı ürünleri ithal edildiği için kurlardaki dalgalanmanın kendilerini etkilediğini belirten Dündar, üreticilerin fiyatlarını fark etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.