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Süryani ustalarının tarihi malzemelerini iş yerinde sergiliyor

Mardin'de Süryani telkari ustası Ezilmez, mesleği öğrendiği ustalarına ait telkari, altın ve gümüş işlemeciliğinde kullanılan yaklaşık 200 yıllık malzemeleri iş yerinde sergiliyor.

26 Ocak 2019 Cumartesi 09:23
Süryani ustalarının tarihi malzemelerini iş yerinde sergiliyor

Mardin'de Süryani telkari ustası Metin Ezilmez, mesleği öğrendiği ustalarına ait telkari, altın ve gümüş işlemeciliğinde kullanılan tarihi malzemeleri iş yerinde tanıtıyor.

Ezilmez, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Mardin'de, özellikle Süryanilerin yaşattığı telkari, altın ve gümüş işlemeciliğinde kullanılan yaklaşık 200 yıllık malzemeleri gelecek nesillere de aktarmak istiyor.

Kuyumculuk alanında kullanılan, kendisine bu mesleği öğreten ustalarından yadigar kalan araç gereçleri iş yerinde tanıtan Ezilmez, yaptığı açıklamada, iş yerinde sergilediği malzemelerin günümüze kadar ulaştığını ve tarihe ışık tuttuğunu söyledi.

Bu araç gereçleri, sergilemenin yanı sıra zaman zaman kullandığını da belirten Ezilmez, hazırladıkları tasarımlarda eski kalıpları da kullandıklarını kaydetti.

Ezilmez, elindeki malzemelerin bir kısmını Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'ne hibe ettiğini dile getirerek, "Eski kalıplardan bir tezgahımız, eskiden benzinle çalışan bir körük var. Bir de üzerinde 'Sanat Altın Bir Bileziktir' yazılı ahşap eseri de oraya hibe ederek sanatı anlatmaya çalıştık. Sadece kuyumculuk üzerine bir müze açacak kadar eski aletler elimde mevcut." diye konuştu.

Gençlere bu sanatı aktarmak, öğretmek istediklerini anlatan Ezilmez, 42 yıldır bu sanatı sürdürdüğünü aktardı.

Ezilmez, 42 yıllık çalışmalarına ilişkin bir kitap yazdığını da dile getirerek, bu kitapta 200 yıl öncesine ait model ve tasarımların nasıl yapıldığını aktardığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 09:23
  1. Mardin
  2. 200 yıllık aletler
  3. mardin
  4. Süryani Telkari Ustası Metin Ezilmez
  5. Anadolu Ajansı

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