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Medya Survivor'ın eski yarışmacısı hakkında şok iddia!
Medya

Survivor'ın eski yarışmacısı hakkında şok iddia!

Eşi Kurretülayn Matur'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle TV8'den kovulan Semih Öztürk ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ütopya yarışması ile adını duyuran Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur'un boşanma kararı aldığı iddia edildi. Matur'un "Evlilikler aşkın bitmesinden değil, arkadaşlığın olmamasından biter" sözünü paylaşması kafaları karıştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 15:16:00 -
Survivor'ın eski yarışmacısı hakkında şok iddia!

Eşi Kurretülayn Matur'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle TV8'den kovulan Semih Öztürk ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ütopya yarışması ile adını duyuran Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur'un boşanma kararı aldığı iddia edildi. Matur'un "Evlilikler aşkın bitmesinden değil, arkadaşlığın olmamasından biter" sözünü paylaşması kafaları karıştırdı.

Acun Ilıcalı'ya en yakın isimlerden olan Alpay Kazan'ın vefat etmesinin ardından sosyal medya hesabından "Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim. İki dudağımın arasından çıkmıyor 'helal olsun'. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor" paylaşımında bulunan Kurretülayn Matur, uzunca bir süre konuşuldu.

Kurretülayn Matur'un paylaşımının ardından Survivor Ekstra programında yorumculuk yapan Semih Öztürk, işinden oldu.

Tüm yaşananların ardından geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturan Öztürk ve Matur'un boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Boşanma kararı aldığı konuşulan Matur'un Nietzsche'nin "Evlilikler aşkın bitmesinden değil, arkadaşlığın olmamasından biter" sözünü paylaşması boşanma iddiasını güçlendirdi.

 

 


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