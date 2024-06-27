Survivor’da büyük utanmazlık! Tuvaletlerini yaptıkları yeri gösterdi
Amerika’dan devşirme Acun Ilıcalı’nın Türkiye’de yayınladığı Survivor’da yarışmacılarının nereye tuvalet yaptığı video ile gösterildi.
Sosyal medyada tepki çeken görüntülerde yarışmacı Avatar lakaplı Atakan’ın diğer bir yarışmacı Sercan’ı tuvalette bastı. Bulundukları yerden birkaç metre ötede tuvaletlerini yaptıkları anları böyle gösterdi.
Instagram hesabından "bana soru sor" butonunu açan Atakan'a Survivor tarihinin en merak edilen sorusu soruldu. Atakan'a yarışmacıların tuvaletlerini nereye yaptıkları sorusu yönetildi.
TUVALETLERİNİ YAPTIKLARI YERİ GÖSTERDİ
Atakan ise bu soruya adadayken çektiği bir videoyla yanıt verdi. Atakan, ilk kez tuvalet yapılan bölgeyi gösterdi. Sercan'ın "Gelme" dediği videoyla ilk kez tuvaletin nereye yapıldığını gösteren Atakan bu videosu ile kısa sürede gündem oldu.
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