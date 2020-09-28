Survivor yarışmacısı Yasin Obuz'dan büyük rezalet!

Kızlı erkekli yarışmaların düzenlendiği ve Türk aile yapısına zarar verdiği gerekçesiyle birçok kesim tarafından eleştirilerin odağında olan Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’deki Survivor programı sona ermesine rağmen rezalet devam ediyor.

Program sonrası kendilerini ünlü zanneden yarışmacılar, rezaletleri ile sosyal medyanın gerçek yüzünü aslında bize açıkça gösteriyor.

Bir ara evlilik programında, ardından yemek programında ve son olarak da Survivor’da kendine yer bulan Yasin Obuz, şimdi de şarkıcı oldu.

Yeni çıkardığı şarkıyı eleştirenlere tepki gösteren bir diğer Survivor yarışmacısı Evrim Keklik’in “Sen milyonları say" sözlerine ‘Evrim bir öpücük ver gündem olalım’ yorumunu yaptı.

‘Türkiye’de nasıl ünlü olunur ve nasıl sosyal medyada gündem olunur?’ sorularının yanıtını açıkça veren Yasin Obuz’un sözleri sosyal medyada büyük tepki gördü.