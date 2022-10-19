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Medya Survivor Turabi'den skandal! Acun Ilıcalı'ya sinyal çaktı
Medya

Survivor Turabi'den skandal! Acun Ilıcalı'ya sinyal çaktı

Acun Ilıcalı'nın skandal yarışması Survivor'da birinci olan Turabi Çamkıran, sosyal medya üzerinden akılalmaz bir açıklamada bulunarak vatandaşların tepkisini çekti.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 07:46:00 -
Survivor Turabi'den skandal! Acun Ilıcalı'ya sinyal çaktı

Survivor'da iki kere birinci olan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki çeken ifadeler kullandı.

Takipçilerinden gelen eleştirileri kulak ardı ettiği gözlenen Turabi, The Challenge etiketiyle paylaşım yaparak "Burada kimse bakire ölmez, hayat herkesi s...r" notunu düştü.

Turabi'nin paylaşımı sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları "Nerede o eski Turabi" şeklinde yorumlar yaparken Survivor'un parlattığı isimlerin zaman zaman bu çıkışları sebebiyle Acun Ilıcalı'ya tepki sesleri yükselmeye başladı.

Yine aynı şekilde bazı yorumlarda ise Turabi'nin yaklaşan Survivor yarışmasında kendisine yer bulmak amacıyla gündemde kalmak için bu tarz paylaşımlar yaptığı ifade edildi.

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Yorumlar

Mustafa

Çapsız

MÜLAYİM

ŞÖHRET DENEN ŞEY ÇOĞU KİŞİYİ İNSANLIKTAN ÇIKARIR. SADECE ZEVKLERİ İÇİN YAŞAYAN BİR CANLIYA DÖNÜŞTÜRÜR. O ŞAHSIN DA ZATEN NE OLDUĞU BELLİYDİ. YİNE DE BU TİP İNSANLARI BU SAYFALARDA PAYLAŞMAYIN.
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