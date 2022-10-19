Survivor Turabi'den skandal! Acun Ilıcalı'ya sinyal çaktı

Survivor'da iki kere birinci olan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki çeken ifadeler kullandı.

Takipçilerinden gelen eleştirileri kulak ardı ettiği gözlenen Turabi, The Challenge etiketiyle paylaşım yaparak "Burada kimse bakire ölmez, hayat herkesi s...r" notunu düştü.

Turabi'nin paylaşımı sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları "Nerede o eski Turabi" şeklinde yorumlar yaparken Survivor'un parlattığı isimlerin zaman zaman bu çıkışları sebebiyle Acun Ilıcalı'ya tepki sesleri yükselmeye başladı.

Yine aynı şekilde bazı yorumlarda ise Turabi'nin yaklaşan Survivor yarışmasında kendisine yer bulmak amacıyla gündemde kalmak için bu tarz paylaşımlar yaptığı ifade edildi.