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Medya Survivor izlemek caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan bomba cevap
Medya

Survivor izlemek caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan bomba cevap

Yeni Şafak gazetesi yazarı ilahiyatçı Hayrettin Karaman, yarışma programı Survivor'a katılma ve izlemeyle ilgili bir soruya köşesinde cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 13:01:00 -
Survivor izlemek caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan bomba cevap

 

Yeni Şafak gazetesi yazarı ilahiyatçı Hayrettin Karaman, bugünkü köşesinde TV8'de ekrana gelen yarışma programı Survivor'la ilgili soruyu cevapladı. "Sorular cevaplar" başlıklı yazısında Karaman'ın okuyucusu "Survivor, kadın erkek beraber bir adada yaşayan bir yarışma programıdır. Mahrem olan kadın ve erkek aynı yerde yatabiliyor, mahrem yerleri açık ve vücutlarını görebiliyor, yarışmayı kazandıklarında birbirlerini öpebiliyor, sarılabiliyor. Bu tür programlara katılmak veya izlemek caiz mi, kazanılan para helâl mi?" diye sordu.

Karaman bu soruya şöyle cevap verdi: "Tarif ettiğiniz davranışlar İslam dini ve ahlakına ve bizi biz yapan değerlerimize aykırıdır, ayıptır ve günahtır. Bu davranışları içeren bir faaliyete katılmak ve bunu izlemek elbette caiz değildir. Günah işleyerek kazanılan para da helâl olmaz."

 

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Yorumlar

ersan

hadi len

ersan

ickiden,kumardan alinan vergilerle yapilan camii,kopru,hastahaneleri kullanmak caizmi.unutma icki ve kumardan alinan vergilerle imamlar ve yandas medyanin kalemsorleri maas aliyor
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