California Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV), 11 Kasım’da Waymo’ya gerekli düzeltici önlemler alınana kadar eyalet otoyollarındaki sürücüsüz araç faaliyetlerini durdurma talimatı verdi. Kurum, araçların işçi ve ekipman bulunan aktif inşaat alanlarına tekrar tekrar girmesinin kamu güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

Üç araç aynı otoyol şantiyesine girdi

DMV’nin açıklamasına göre üç Waymo aracı, San Francisco Körfez Bölgesi’ndeki Burlingame yakınlarında 101 numaralı otoyolda aktif bir inşaat alanına girerek işçileri ve ekipmanları riske attı. Kurum, olayın benzer vakalar üzerine getirilen önceki kısıtlamalara ve düzeltici önlemlere rağmen yaşandığını bildirdi.

Ayın başında yaşanan bir başka olayda ise bir Waymo aracı, Interstate 280 otoyolunda barikat kurmaya çalışan California Otoyol Devriyesi araçlarını geçmeye çalıştı.

Waymo, araçlarının inşaat alanlarındaki tepkilerini iyileştirmek için mayıs ayında San Francisco ve Los Angeles dahil çeşitli kentlerdeki otoyol faaliyetlerine geçici olarak ara vermişti.

Şehir içi seferler sürecek

DMV, Waymo’nun otoyollara dönebilmesi için araçlarının inşaat alanlarını, acil durum araçlarını ve diğer yol koşullarını tespit edip bunlara güvenli biçimde yanıt verebildiğini göstermesi gerektiğini açıkladı.

ABC News’e konuşan Waymo, DMV’nin işaret ettiği son olaylarda çarpışma veya yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Şirket, performansını değerlendirmek için faaliyet gösterdiği diğer bölgelerde de otoyol seferlerini geçici olarak kısıtladığını ve California’da otoyol hizmetine yeniden başlamak için eyalet yetkilileriyle çalıştığını belirtti.