0553 313 94 23

Sürücüsüz metro, 3 gün daha hizmet vermeyecek

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nda 3 gün daha ulaşım hizmeti verilmeyecek.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:56
Sürücüsüz metro, 3 gün daha hizmet vermeyecek

Hattı ikinci etabı olan Yamanevler-Sancaktepe bölümünün hizmete alınması için test sürüşleri, 31 Temmuz ile 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde de devam edecek.

Belediyeden alınan bilgiye göre, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabının hizmete alımı amacıyla başlayan test sürüşlerinin süresi uzatıldı. Deneme seferlerini yaptırarak sürücüsüz metroya "Uluslararası Güvenlik Sertifikası" verecek yabancı teknik heyet, metronun 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos tarihleri arasında da test sürüşlerine devam edilmesini talep etti.

12-13-14-16-17-18-28-29 ve 30 Temmuz'da yapılan ters sürüşlerinde herhangi bir teknik arazı ve aksaklık tespit edilmemesine rağmen deneme seferlerinin bir süre daha sürdürülmesinin iyi olacağına karar verildi.

Bunun üzerine sürücüsüz metro hattında üç gün boyunca test sürüşleri devam edecek. Bunu nedenle Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nda 31 Haziran Salı, 1 Ağustos Çarşamba ve 2 Ağustos Perşembe günleri seferler yapılmayacak.

Test sürüşlerinin tamamlanması ve herhangi bir sorun tespit edilmemesi durumunda sürücüsüz metro, 3 Ağustos Cuma günü ulaşım hizmeti verecek.

Gerekli kontroller bitirildikten sonra ise bir aksilik olmaması halinde hattı ikinci etabı olan Yamanevler-Sancaktepe bölümü de ağustos ayında hizmete alınacak.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:56
  1. Sürücüsüz metro
  2. hizmet vermeyecek
  3. açıklama
  4. istanbul
  5. arıza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şok Yunanistan iddiası: Atina'yı ABD yaktı, suçu Türkiye'ye atacaklar
    1. Şok Yunanistan iddiası: Atina'yı ABD..
    2. MEB LGS adrese dayalı tercih sonuçları..
    3. LGS tercih sonuçları ile nakil..
    4. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    5. Kolombiya kırsallarında 20 yıllık..
    6. Çin gözünü Türkiye pazarına dikti
    7. Hazımsız Netanyahu iki sanatçıyı sınır..
    8. Güngören'de İranlı aile tantanacıların..
    9. Adıyaman'ın Gerger ilçesinde otomobil..
    10. Osmaniye'de misafirliğe gittiği evde..
    11. İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması
    12. 9 senelik esaretten sonra Türk..
    13. Balıkesir'de gözlük kabında uyuşturucu..
    14. Leyla'nın ölümünden sonra bir acı..
    15. HDP'den İstifa açıklaması! Barış Atay..
    16. TİP nedir? Türkiye İşçi Partisi ne..
    17. 2018 LGS ek kontenjan ve ikinci..
    18. ASELSAN'dan 247,5 milyon TL'lik dev..
    19. Vergi dairelerinde yapılandırma mesaisi
    20. Bitlis'te büyük hazine! Tarihi anlar...
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?