  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi açıkladı! 1,4 milyon Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı Yüz kızartan suçlamalar dosyada: İZBETON soruşturmasında çok sayıda gözaltı CHP’li başkan yardımcısının odasından çıktı: İşte ruhsatsız silahın belgesi ABD’li kaynaklardan Hürmüz iddiası: Geçiş ücreti olmayacak Adları fondaş yalanda gardaş! ‘Vatandaş çıkacak Macron koşacak’ palavrası Kahreden yangın haberi yürekleri dağladı! Üç engelli vatandaşımız hayatını kaybetti “Dünya ortalamalarının üzerindeyiz elhamdülillah” Öğretmenlerimizle hareket ediyoruz KKTC Cumhurbaşkanı’ndan BM ve Rumlara net cevap: Türkiye’nin ‘evet' demediği hiçbir fikir hayata geçemez! Altın piyasaları tepetaklak! Bakın çeyrek altın kaç para? 70 milyonu bu yüzden mi verdi? İP’li Kocamaz’ın FETÖ travması
Gündem Sürücüsüz araçlardan o donanım tamamen kaldırılıyor! Beyaz Saray'ın ulaşım devinden ezber bozan hamle!
Gündem

Sürücüsüz araçlardan o donanım tamamen kaldırılıyor! Beyaz Saray'ın ulaşım devinden ezber bozan hamle!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sürücüsüz araçlardan o donanım tamamen kaldırılıyor! Beyaz Saray'ın ulaşım devinden ezber bozan hamle!

Yapay zeka ve otonom teknolojiler dünyayı hızla değiştirmeye devam ederken, ABD Ulaştırma Bakanlığına bağlı Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ulaştırma tarihinde çığır açacak radikal bir kural koyma süreci başlattı. NHTSA, yalnızca otonom sürüş sistemleri tarafından kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan yeni nesil araçlarda, yıllardır standart olan manuel fren pedalı bulundurma zorunluluğunu tamamen ortadan kaldırmak için harekete geçti.

ABD Ulaştırma Bakanlığına bağlı Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) yalnızca otonom sürüş sistemleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanan araçlarda manuel fren pedalı bulundurma zorunluluğunu kaldırmak için kural koyma süreci başlattı.

NHTSA'dan yapılan açıklamada, bir insan tarafından kullanılmayacak araçlar için silecek veya dikiz aynası gibi geleneksel donanımlara duyulan ihtiyacın yeniden değerlendirildiği kaydedildi.

Yalnızca otonom sürüş sistemleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış araçlarda manuel fren pedalı zorunluluğunun ortadan kaldırılmasına yönelik kural değişikliği önerildiğine işaret edilen açıklamada, buna karşın durma mesafesine dair sıkı standartları da içeren diğer frenleme performansı gereksinimlerinin korunacağı vurgulandı.

 

Açıklamada, manuel sürüş kontrollerine sahip otonom araçlar için ise mevcut tüm standart gereksinimlerin geçerli olmaya devam edeceği aktarıldı.

NHTSA Yöneticisi Jonathan Morrison, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD'nin otonom sürüş teknolojilerinde öncü olması için düzenleyici çerçevenin yeniden tasarlanması gerektiğinin altını çizdi.

Yenilikçi tasarımların önündeki anlamsız engelleri yıkarken, önemli temel güvenlik gereksinimlerini güçlendirdiklerini vurgulayan Morrison, bu yaklaşımın nihayetinde kara yolu kazalarını azaltacağını, can kayıplarını önleyeceğini ve mobiliteyi artıracağını belirtti. 

ABD bankaları resesyona karşı teste girdi! Sonuçlar açıklandı
ABD bankaları resesyona karşı teste girdi! Sonuçlar açıklandı

Ekonomi

ABD bankaları resesyona karşı teste girdi! Sonuçlar açıklandı

UCM yargıçları harekete geçti! ABD'ye dava açtılar
UCM yargıçları harekete geçti! ABD'ye dava açtılar

Dünya

UCM yargıçları harekete geçti! ABD'ye dava açtılar

Yaz geldi! ABD’de orman yangını sezonu açıldı
Yaz geldi! ABD’de orman yangını sezonu açıldı

Dünya

Yaz geldi! ABD’de orman yangını sezonu açıldı

ABD’li kaynaklardan Hürmüz iddiası: Geçiş ücreti olmayacak
ABD’li kaynaklardan Hürmüz iddiası: Geçiş ücreti olmayacak

Dünya

ABD’li kaynaklardan Hürmüz iddiası: Geçiş ücreti olmayacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23