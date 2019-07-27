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"Sürücüsüz Araç Test Parkuru" kullanıma açıldı

TOSB, İTÜ OTAM ve İTÜ MEAM iş birliği kapsamında Gebze’de yer alan TOSB yerleşkesinde “Sürücüsüz Araç Test Parkuru” devreye alındı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:12
"Sürücüsüz Araç Test Parkuru" kullanıma açıldı

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB), Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM) ve Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi (İTÜ MEAM) iş birliği kapsamında Gebze’de yer alan TOSB yerleşkesinde “Sürücüsüz Araç Test Parkuru” kullanıma açıldı.

İTÜ OTAM'dan yapılan açıklamaya göre, otomotiv yan sanayisinde yüksek katma değer yaratmakla birlikte, teknoloji kullanımını artırarak hizmet kalitesini en üst düzeye ulaştırmayı hedefleyen TOSB, bünyesinde yer alan TOSB İnovasyon Merkezi ile yenilikçi adımlar atmayı sürdürüyor.

Son olarak, TOSB İnovasyon Merkezi koordinasyonunda İTÜ OTAM ve OTAM’ın işletmesini üstlendiği İTÜ MEAM ile Türkiye otomotiv sektörünün gelişimine katkıda bulunacak önemli bir iş birliğine daha imza atıldı. İş birliği çerçevesinde, Gebze’de yer alan TOSB yerleşkesinde “Sürücüsüz Araç Test Parkuru” devreye alındı. Başta İTÜ OTAM ve işletmesini üstlendiği İTÜ MEAM olmak üzere, sürücüsüz araçlar alanında çalışma yapan herkese ve her oluşuma açık olacak olan test parkuru, trafiğe tamamen kapatılan özel alanda oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, “Otomotiv sektörünün kalbi niteliğindeki bu alanda, sürücüsüz araçların geliştirilmesine yönelik test parkuru açılması kritik bir önem taşıyor. Türkiye, otomotiv sanayisiyle dünyaya örnek olan ülkelerden birisi. Bu bağlamda TOSB olarak hem bugün olduğu gibi test alanlarının açılması hem de laboratuvar, komponent ve ofis gibi desteklerin sağlanması noktasında tüm iş birliklerine açığız. Sürücüsüz araçlar için hazırlanan bu özel alanın ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.


İTÜ OTAM Genel Müdürü ve TOSB İnovasyon Merkezi Genel Koordinatörü Ekrem Özcan ise test parkurunun TOSB İnovasyon Merkezi tarafından ilgili firmaların ortak kullanımına açılacağını belirterek, “Otomotiv sektörümüzün gelişiminde büyük rolü olan TOSB yerleşkesi içerisindeki bir alanın, test parkuru olarak ortak kullanıma açılması oldukça önemli bir adım. ‘Sürücüsüz Araç Test Parkuru’ adını verdiğimiz bu alanda, İTÜ OTAM olarak işletmesini üstlendiğimiz İTÜ MEAM bünyesinde geliştirilen otonom araçlar test edilecek. Şu an halihazırda da İTÜ MEAM’ın bir otonom aracı, ortak kullanıma açılmış durumda. Ayrıca, parkurumuzu görüntü işlemeden yapay zekaya kadar otonom araç teknolojileriyle ilgili çalışmalar yapan tüm firmaların ortak kullanımına açıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.


- “Türkiye için büyük kazanç sağlayacak”


İTÜ Vakfı Genel Sekreteri Kenan Çolpan ise dünyada otomotiv sektörünün sürücüsüz araçlara yönelik çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, otomotivin Türkiye için lokomotif sektörlerden birisi olduğunu kaydetti.

İTÜ OTAM’ın, İTÜ Vakfı’nın yüzde 100 iştiraki bir şirket olarak önemli girişimlerde bulunduğunu aktaran Çolpan, “Biz de İstanbul Teknik Üniversitesi olarak, otomotivin gittiği yönü ve özellikle yeni bir alan olan otonom araçların gelişimini önemle takip ediyoruz. TOSB da bu konuda önemli noktalardan bir tanesi. Bize verdikleri destekleri çok önemli buluyoruz. ‘Sürücüsüz Araç Test Parkuru’, startuplardan Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarına kadar birçok kurum ve kuruluşa açık olacak. Burada yapılan çalışmaların Türkiye için büyük kazanç sağlayacağına inanıyorum.” yorumunu yaptı.



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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:12
  1. İTÜ OTAM
  2. Sürücüsüz Araç Test Parkuru
  3. TOSB

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