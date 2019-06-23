Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip, su kanalına daldı Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bir sürücünün park ettiği lüks cipin el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden araç, sulama kanalına girdi.

Mardin'de Nusaybin'den Cizre istikametine giden cip sürücüsü, ihtiyacını gidermek için Nusaybin’e bağlı Odabaşı Mahallesi mevkiinde yol kenarında durdu. Bu sırada sürücü çalışır halde olan cipin el frenini çekmeyi unutunca araç hareket etti. Yaklaşık 1 kilometre boyunca giden cip, su kanalına girdi. Küçük çaplı hasar oluşan araç, vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Cip sürücüsünün daha sonra Irak’a doğru yoluna devam ettiği öğrenildi.

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