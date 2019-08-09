Sürücüsü kalp krizi geçiren tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak durdu Erzincan’da sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak durdu.

Erzincan’da sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak durdu. Kaza, bugün saat 08.30’da Erzincan-Gümüşhane kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Onur D. idaresindeki 34 FC 2090 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi üzerine kontrolden çıktı. Tır daha sonra yolun kenarındaki park bahçesinin beton bariyerlerine çarparak durabildi.

Kaza sonrası tır sürücüsü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri incelemede bulunarak trafik akışının aksamaması için çalışma yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.