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Dünya

Sürücülerin yoldaki gizli çukurla imtihanı! Kazaya davetiye çıkarıyor...

Çin’in Guangdong bölgesinde su birikintisinden dolayı yoldaki derin çukuru fark etmeyen sürücülerin yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 20:15:00 - 2022-07-31 20:49:10

Çin'in Guangdong bölgesinde, caddenin tam ortasında oluşan dev çukur sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücülerin yaşadığı zorluk kameralara yansıdı.

Kaza ile burun buruna kaldılar

Su birikintisi ve karanlık hava nedeniyle fark edilmeyen çukura hızla giren araçlarda hasar meydana geldi. Son anda çukuru fark ederek fren yapan ya da direksiyon kıran şoförler ise kaza ile burun buruna kaldı.

Araçların derin çukur karşısında yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. O anlar sosyal medyada bir milyondan fazla izlendi.

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