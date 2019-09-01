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Sürücülerin yol talebi

Malatya-Sivas arasında yer alan Terelik Mesire alanına giden yolun stabilize ve taşlık olması, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

01 Eylül 2019 Pazar 16:48
Sürücülerin yol talebi

Malatya-Sivas arasında yer alan Terelik Mesire alanına giden yolun stabilize ve taşlık olması, vatandaşların tepkisine neden oluyor.


Malatya’nın Kuluncak ilçesi ile Sivas’ın Gurun ilçesi arasında kalan yaklaşık 5 kilometre stabilize ve taşlık yol vatandaşların şikayetine yol açıyor.


Gürün ilçesi sınırında yer alan Tohma çayının çıktığı Terelik mevkiinde bulunan mesire alanına Kuluncak ilçesi güzergahından giden vatandaşlar, Gürün Sarıca köyündeki yaklaşık 5 kilometre stabilize taşlı yolun yapılmasını istiyor. Yazın tozdan kışın ise çamurdan geçilmeyen yolun ıslah edilmesini talep eden vatandaşlar, Terelik mesire yerine tuvalet yapılmasını da istiyor.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:48
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