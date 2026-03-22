Sürücülerin sağanak ile imtihanı
Kastamonu’da etkili olan şiddetli sağanak yağış karayolunda su birikintilerine yol açtı. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken bazıları araçlarını durdurmak zorunda kaldı.
Aniden bastıran sağanak yağış, Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun etkili olduğu bölgelerde yollarda su birikintisi oluştu. Aralıklarla etkisini sürdüren ve şiddetini arttıran sağanak sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Şiddetli yağış sebebiyle bazı sürücüler, araçlarını kapalı alanlara park ederek yağmurun şiddetinin dinmesini bekledi.