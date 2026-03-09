Sürücülerin kafası karışıktı, kural netleşti! Hangi multimedya ekranlar serbest, hangileri ceza sebebi?

Trafikte dijitalleşme artarken, güvenlik riskleri de yeni yasakları beraberinde getirdi. Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, sürücünün dikkatini dağıtan veya görüş açısını kısıtlayan multimedya cihazları artık ağır yaptırımlara tabi. Standartlara uymayan araç sahiplerini 21 bin TL’ye varan idari para cezası ve araçtan men tehlikesi bekliyor.

2026 yılı trafik düzenlemelerine göre, sürüş güvenliğini tehlikeye atan, sürücünün görüşünü engelleyen, sonradan takılan ve hareket halindeyken video/film oynatan ekranlar yasaktır. Fabrika çıkışlı, görüşü kapatmayan, navigasyon ve müzik kontrolü için kullanılan CarPlay/Android Auto gibi sistemler serbesttir.

Yasak Olanlar:

Sürücünün görüş alanını (ön cam ve dikiz aynası çevresi) kapatan ekranlar.

Seyir halindeyken video, film veya televizyon izlenmesine olanak sağlayan multimedya cihazları.

Standart dışı, sonradan takılan ve sürüş dikkatini dağıtacak büyüklükteki ekranlar.

Mevzuata aykırı montajı yapılmış görüntü sistemleri.

Serbest Olanlar: