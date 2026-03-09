  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Etrafımızdaki Ateş Çemberi, 2023’te Milletin Verdiği Kararın Değerini Gösteriyor İletişim Başkanı Duran’dan deprem sonrası uyarı Teyit edilmemiş paylaşımlara inanmayın Suudi Arabistan: Petrol sahasını hedef alan 9 İHA’yı imha ettik Ekrem ve çetesi hakim önünde Mamdani'ye bombalı saldırıda şok detay: Bombacı Türk çıktı İran’ın misillemeleri meyvelerini veriyor: Bir asker daha 'erken emekli' oldu MSB’den flaş açıklama! 6 F-16 savaş uçağı KKTC’ye konuşlandırıldı ABD’nin kâbusu hortladı: İran, Washington’a ikinci Pearl Harbor’ı yaşatıyor! Milli Eğitim Bakanı Tekin’den önemli açıklamalar Avcılar'da sahte plaka ve ehliyetsiz sürüşe rekor ceza: "Motorun değeri cezanın dörtte biri"
Otomotiv Sürücülerin kafası karışıktı, kural netleşti! Hangi multimedya ekranlar serbest, hangileri ceza sebebi?
Otomotiv

Sürücülerin kafası karışıktı, kural netleşti! Hangi multimedya ekranlar serbest, hangileri ceza sebebi?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sürücülerin kafası karışıktı, kural netleşti! Hangi multimedya ekranlar serbest, hangileri ceza sebebi?

2026 yılı trafik düzenlemeleriyle birlikte araç içi görüntü sistemlerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Bilgi kirliliği nedeniyle sürücüler "tüm ekranlar yasaklandı mı?" endişesi yaşarken, kuralların sınırları netleşti. Sürüş güvenliğini tehlikeye atan ve video oynatan sistemlere ağır para cezası kapıda. Peki hangi multimedya ekranlar yasak, hangileri serbest?

Trafikte dijitalleşme artarken, güvenlik riskleri de yeni yasakları beraberinde getirdi. Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, sürücünün dikkatini dağıtan veya görüş açısını kısıtlayan multimedya cihazları artık ağır yaptırımlara tabi. Standartlara uymayan araç sahiplerini 21 bin TL’ye varan idari para cezası ve araçtan men tehlikesi bekliyor.

2026 yılı trafik düzenlemelerine göre, sürüş güvenliğini tehlikeye atan, sürücünün görüşünü engelleyen, sonradan takılan ve hareket halindeyken video/film oynatan ekranlar yasaktır. Fabrika çıkışlı, görüşü kapatmayan, navigasyon ve müzik kontrolü için kullanılan CarPlay/Android Auto gibi sistemler serbesttir.

Yasak Olanlar:

  • Sürücünün görüş alanını (ön cam ve dikiz aynası çevresi) kapatan ekranlar.
  • Seyir halindeyken video, film veya televizyon izlenmesine olanak sağlayan multimedya cihazları.
  • Standart dışı, sonradan takılan ve sürüş dikkatini dağıtacak büyüklükteki ekranlar.
  • Mevzuata aykırı montajı yapılmış görüntü sistemleri.

Serbest Olanlar:

  • Araç üreticisi tarafından fabrikada takılan orijinal multimedya ekranları.
  • Sürüş güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde, dikkat dağıtmadan navigasyon ve müzik takibi için kullanılan Android Auto/CarPlay sistemleri.
  • Görüş açısını kapatmayan, standart double teyp yuvalarına uygun montajlanmış ekranlar.

    NOT: Kurallara uymayanlara 21 bin TL'ye kadar idari para cezası ve araçtan men cezası uygulanabilir.

APP plakalarda "estetik" devri kapandı, ağır yaptırım dönemi başladı! Trafikte yeni dönem: 280 bin TL ceza ve hapis şoku
APP plakalarda "estetik" devri kapandı, ağır yaptırım dönemi başladı! Trafikte yeni dönem: 280 bin TL ceza ve hapis şoku

Gündem

APP plakalarda "estetik" devri kapandı, ağır yaptırım dönemi başladı! Trafikte yeni dönem: 280 bin TL ceza ve hapis şoku

Apple'dan Windows kullanıcılarını sarsacak hamle! Ucuz MacBook Neo geliyor
Apple'dan Windows kullanıcılarını sarsacak hamle! Ucuz MacBook Neo geliyor

Teknoloji

Apple'dan Windows kullanıcılarını sarsacak hamle! Ucuz MacBook Neo geliyor

APP plakaya rekor ceza: Sahte plaka kullanan yandı
APP plakaya rekor ceza: Sahte plaka kullanan yandı

Gündem

APP plakaya rekor ceza: Sahte plaka kullanan yandı

1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı
1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı

Gündem

1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı

EGM sıkça sorulan soruya el attı! İşte APP plakadan ceza yememek için 3 adım
EGM sıkça sorulan soruya el attı! İşte APP plakadan ceza yememek için 3 adım

Gündem

EGM sıkça sorulan soruya el attı! İşte APP plakadan ceza yememek için 3 adım

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23