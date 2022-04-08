Sürücülerin hız yapması bakanı koltuğundan etti
Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Aşkabat’ta aşırı hız yapan sürücülerin yeterince denetlenmemesi nedeniyle İçişleri Bakanı Övezdurdy Hocaniyazov’u görevden aldı.
Devlet Güvenlik Konseyi Toplantısına katılan Berdimuhamedov, Hocaniyaz’un sorumluluklarını yerine getirmediği için görevden aldığını belirterek, “Bakanlık çalışanları görevlerini düzgün yapmıyor, neticede kamu düzeninin bozulması ve sokaklarda sürücüler tarafından trafik kurallarının ihlali gibi sorunlar ortaya çıkıyor” dedi.
Trafik denetleme raporunu hakkında konuşan Başsavcı Batır Atdayev, caddelerde 60 km hız sınırı olmasına rağmen 26 sürücünün 100-180 km hız yaptığının tespit edildiğini ifade etti. Öte yandan; İçişleri Bakanı olarak Lebap Vilayeti Emniyet Müdürü Hıdırov’u atandı.