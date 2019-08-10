Sürücülere videolu emniyet kemeri uyarısı Bartın’da ‘Kemerin ses getirsin’ projesi kapsamında Bartın Valisi Sinan Güner’in katılımıyla bayram tatiline gelen sürücülere ve ailelerine emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bartın’da ‘Kemerin ses getirsin’ projesi kapsamında Bartın Valisi Sinan Güner’in katılımıyla bayram tatiline gelen sürücülere ve ailelerine emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bartın’da ‘Kemerin ses getirsin’ projesi kapsamında bayram tatiline gelen araç sürücüleri kemer takmaları konusunda uyarıldı. Bartın- Zonguldak yolu üzerinde gerçekleştirilen uygulamaya Bartın Valisi Sinan Güner, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı ve İl Emniyet Müdürü Ogün Vural da katıldı. Araçlarda bulunan çocuklara bayram hediyesi veren Bartın Valisi Sinan Güner, ayrıca kemerini takarken videoya çekip sosyal medyadan destek vermesini istedi. Sürücülere ve araçtaki yolculara emniyet kemerinin faydalarını anlatan videolarında izletildiği etkinlikte ayrıca 100 çocuğumuza scooter ve kask ödüllü yarışmanın broşürleri dağıtıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.