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Sürücülere müjde! Yeni indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 28, motorine ise 29 kuruş indirim yapılacak.

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:37
Sürücülere müjde! Yeni indirim geliyor

Petrol fiyatları ve kurlardaki gerilemenin, akaryakıt fiyatları üzerindeki olumlu etkisi sürüyor.

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren indirim yapılacak. Benzinde 28, motorinde ise 29 kuruş indirim gerçekleştirilecek.

Brent petrolde cuma günü yaşanan düşüşle birlikte pompada beklenen indirim tutarı da artmış oldu. Hem petrol hem de dolardaki düşüş pompa fiyatlarına da yansıyacak.

İstanbul'da halen benzinin litresi 6,09 liradan, motorinin litresi de 5,90 liradan satılıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 10:37
  1. İstanbul
  2. Benzin
  3. Motorin
  4. Brent petrol

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