Sürücülere kötü haber! Bir zam daha geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 12 kuruş, benzinde 20 kuruş artış bekleniyor.

Akaryakıt sektörü yetkililerinin verdiği bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 20 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 12 kuruş zam bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.