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Sürücülere ’bayram’ uyarısı

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, Kurban Bayramı’nda trafik kurallarına uyarak, trafik terörüne dur denmesi gerektiğini söyledi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:00
Sürücülere ’bayram’ uyarısı

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, Kurban Bayramı’nda trafik kurallarına uyarak, trafik terörüne dur denmesi gerektiğini söyledi.


Ülkede trafik kazalarının en yoğun olduğu zamanlar yaz azları ve bayram tatilleri olarak dikkat çekiyor. Bu Kurban Bayramı’nda da milyonlarca insan karayolunu kullanarak, seyir halinde olacak. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, açıklama yaparak sürücülere uyarılarda bulundu.


Başkan Dursun Kavuran, insanların toplu taşıma araçlarını kullanması gerektiğini ifade ederek, şu uyarılarda bulundu:


“Uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanmayın. Uzun yolda her 2 saatte bir mola verip, elinizi yüzünüzü yıkayın. Hız limitlerine uyun. Hatalı sollama yapmayın. Trafiği tehlikeye sokanlara ve motor sürücülerine dikkat ediniz. Işık ihlali yapmayın. Emniyet kemerinizi takın. Araç kullanırken, telefon kullanmayın. Takip mesafesini koruyun. Işıksız yaya geçitlerinde hızınızı yavaşlatarak, yayalara öncelik veriniz. Gideceğiniz yere bir an önce gitmeye değil, trafik kurallarına uyarak sağlıklı bir şekilde gitmeye çalışınız.”


Öte yandan bu bayram tatilinde her 10 km’de bir denetimler yapılacak. Geçen bayram tatilinde Türkiye genelinde 96 kişi trafik kazasında hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:00
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