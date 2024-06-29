Sürücüler neden pişman? İşte ilk gerçekleri! Elektrikli otomobilde sürpriz anket

Avustralya, ABD, Brezilya, Çin, Almanya, Norveç, Fransa, İtalya ve Japonya‘da yapılan bir araştırma dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.

Örneğin, Avustralya ve ABD’deki elektrikli otomobil sahiplerinin neredeyse yüzde 50’si, içten yanmalı modellere geri dönmek istediğini belirtiyor. Bu oran Japonya, İtalya, Fransa ve Norveç’te yüzde 20’yi geçmiyor.

Log'da yer alan habere göre; sürücüler, benzinli araçlara geri dönme isteklerinin arkasında elektrikli otomobiller için yeterli şarj altyapısının olmamasının yattığını belirtiyor.

Şarj istasyonları elektrikli araçların sayısı kadar artmıyor ve bazı ülkeler ile bölgelerde ciddi şarj sorunları yaşanabiliyor. Birçok firma bu yüzden içten yanmalı araçları piyasada tutacağını ve yeni içten yanmalı motorlar geliştireceğini açıklıyor. Örneğin BMW, elektrikli otomobil pazarına birçok rakibinden daha önce giriş yaptı. Şu anda çok sayıda elektrikli otomobil modeli satan firma, içten yanmalı motora sahip araç satışına da devam ediyor.

Peki bu ne kadar daha devam edecek? Şirket tamamen elektrikli geleceği tam olarak ne zaman benimseyecek?

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Yapılan açıklamaya göre henüz değil. Çünkü büyük üretici elektrikli ve içten yanmalı araçları uzun yıllar birlikte sunacak. Peki bu tam olarak nasıl ekonomik açıdan sürdürülebilir olacak? Üst düzey BMW yetkilisi Bernd Körber tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, benzinli, elektrikli ve hibrit araçları tek bir üretim hattından çıkarabiliyor.

Tüm güç aktarma organlarını tek bir hat üzerinde üretmek, şirkete ekonomik fayda yanında değişen müşteri taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verme gücü veriyor.