Sürücüler dikkat! Motorine zam geliyor

Ürün fiyatının ve dolar kurunun gevşemesi sonucu hafta içinde oluşan 27 kuruşluk zam ihtiyacını, bir miktar azaltsa da, pazartesiyi salıya bağlayan gece motorin fiyatında artış bekleniyor.

Habertürk'ün haberine göre, motorinin, hafta başında uluslar arası piyasalarda ton fiyatı zirve yaptı ve bir anda 562 dolardan 607 dolara fırladı.

Litrede, 27-28 kuruş zam ihtiyacı gündeme geldi.

Cuma gününe doğru hem dolar kuru hem de motorinin ton fiyatı gevşedi. Zam ihtiyacı, 20-21 kuruş azaldı.

Buna göre, pazartesiyi salıya bağlayan gece motorinde sadece 7 kuruş artış hesaplanıyor.