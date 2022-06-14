Sürücüler dikkat! İndirim geliyor

Geçen hafta yüksek oranda zamlanan benzine, brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 97 kuruş indirim bekleniyor.

Son olarak 10 Haziran’da litre fiyatı 2 lira 18 kuruş zamlanan benzine, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 97 kuruş indirim bekleniyor. Motorinde ise bugün fiyat değişmeyecek.

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,44 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,56 TL'ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 27,81 TL’ye, Ankara’da 27,92 TL’ye, İzmir’de 27,93 TL’ye satılıyor.İstanbul'da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 255, yılbaşından bu yana yüzde 123 oldu.

Söz konusu zamlarda, yükselen döviz kurları ve küresel gelişmelerle artan petrol fiyatları etkili oldu.