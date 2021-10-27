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Ekonomi Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Ekonomi

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçeli olmak üzere 25 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 09:50:00 -
Sürücüler dikkat! İndirim geliyor

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim bekleniyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, benzine dün 28 kuruşluk zam gelmişti.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Eşel mobil sistemi devam edecek

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

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