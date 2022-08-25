Sürücüler dikkat! Bir zam daha geliyor

Hafta başında yüzde 4’e yakın değer kaybeden brent petrol, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman'ın petrol üretiminin düşürülebileceğine yönelik açıklamasının ardından yeniden yükselişe geçerek 100 doların üzerine tırmandı. Sene başından itibaren yüzde 130 zamlanan akaryakıtta sular haziran ayında bir miktar durulmuştu. Ancak dolar/TL kuru ve brent petroldeki yükseliş benzin ve motorin zamlarını yeniden tetikledi. Benzine dün yapılan zammın ardından motorinin litre fiyatına da zam geleceği öğrenildi.

Motorine zam geliyor

Geçtiğimiz hafta 77 kuruş ve 1 lira 7 kuruşluk zam yapılan motorinin litre fiyatının bu gece yarısından itibaren 95 kuruş daha artacağı öğrenildi. Dün 80 kuruş zam gelen benzinde ise değişiklik beklenmiyor.