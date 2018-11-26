0553 313 94 23

Sürücüler dikkat! 4 gün sonra başlıyor

Ticari araçlar için 1 Aralık'tan itibaren zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor.

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:18
Sürücüler dikkat! 4 gün sonra başlıyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta devreye girecek.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlarda da can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiğini değiştirme ücreti, ebada göre 50 lira ile 60 lira arasında değişiyor.

Resmen yürürlüğe giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2019'a kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 715 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla güncellenecek.

Lastik oteli

Söz konusu zorunluluk dolayısıyla yapılacak kış lastiği değişimi, "binek araçlar" için lastik ebatlarına göre 50 lira ile 60 lira arasındaki fiyatlardan yapılıyor. Ayrıca lastik değişimi yapan yerlerde bulunan "lastik otelleri"ni 1 Nisan 2019'a kadar kullanım ücreti 100 lira ile 110 lira arasında değişiyor.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Lastik değişim uyarısı

Lastik bayisi satış müdürü Recep Canatar, AA muhabirine, hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düşmesiyle yaz lastiklerinin hamurundaki bileşenlerden dolayı yola tutunmada sorun oluşturduğunu söyledi.

Can ve mal güvenliği açısından ekimden nisana kadar araçlarda kış lastiği kullanılması gerektiğini belirten Canatar, 7 derecenin üstündeki havalarda da kış lastiğinin uzun fren mesafesi ile yakıt tüketiminde artışa neden olduğunu bildirdi.

Canatar, kışın yaklaşmasıyla kış lastiği satışlarında ve değişimlerinde hareketli bir dönem yaşadıklarını, bu işlemlerin son güne bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.

Lastiğini kendi getiren müşterilere, sökme-takma-balans hizmeti verdiklerini ifade eden Canatar, "Söküp takma ücretleri lastik ebadına göre 50 lira ile 60 lira arasında değişiyor. Ayrıca, çıkardığı lastiği taşımak istemeyenler için 'lastik oteli' hizmeti de veriyoruz. Bu hizmet de genel olarak 100-110 lira fiyatla sunuluyor." dedi.

Canatar, tüketicilerin lastik alırken üretim yılına da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, lastiklerin üzerinde üretim yılı ve ayının bulunduğunu aktardı.

Araç lastiklerinin raf ömrünün uygun saklama koşullarında 10 yıl olduğuna dikkati çeken Canatar, kullanımdaki araç lastiklerinin ise ömrünün 3 ile 5 yıl arasında değiştiğini kaydetti.

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:18
  1. KIŞ
  2. LASTİK
  3. BAKANLIK
  4. JANDARMA
  5. KARAYOLLARI

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu arasında şaşırtan diyalog: Ayağa kalk sevin
    1. Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu arasında..
    2. Kastamonu'da ulaşıma sis engeli
    3. CHP, zulüm demek
    4. Yürüme yetisini kaybetmeyecek
    5. Hakan Bahadır kimdir?
    6. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    7. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    8. Günün ilk yarısında en çok değer..
    9. FETÖ’nün yargı yapılanmasına ceza yağdı
    10. YEDAŞ bağlantı başvurusunu dijital..
    11. Yılmaz'dan CHP'ye yerel seçim göndermesi
    12. GÜNCELLEME - Sivas'ta tren kazası
    13. İstanbul’un galibi AK Parti olacak
    14. GÜNCELLEME 2 - Kaşıkçı cinayetine..
    15. Gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait uçak..
    16. beIN Media ile Anadolu Üniversitesi,..
    17. Sürücüler dikkat! 4 gün sonra başlıyor
    18. Ukrayna'dan Rusya'ya "denizcileri ve..
    19. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    20. "Dünyada 3 kişiden biri demir..
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'