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Sürücü uyuyakaldı, araç bariyerlere çarptı: 2 kişi yaralandı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edilen hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

24 Temmuz 2018 Salı 19:32
Sürücü uyuyakaldı, araç bariyerlere çarptı: 2 kişi yaralandı

Kaynarca istikametinden Adapazarı yönüne seyir halinde olan 54 GC 219 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Z.M., Hataplı mevkiinde iddiaya göre direksiyon başında uyuyakaldı. Yoldan çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Z.M. ve araçta bulunan F.M. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 19:32
  1. sakarya
  2. kaynarca
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