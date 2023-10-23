Sürücü kurslarına 'fiyat belirleme' soruşturması
Rekabet Kurulu, 13 sürücü kursu ile 1 danışmanlık firması hakkında fiyat belirleme soruşturması başlattı.
Rekabet Kurulu, 13 sürücü kursu ile 1 danışmanlık firması hakkında fiyat belirleme soruşturması başlattı.
Rekabet Kurulu, 21 Eylül'de gerçekleştirilen toplantısında, Uşak'ta sürücü kursu olarak faaliyet yürüten bazı firmaların fiyat tespiti yaparak, rekabet ihlalinde bulunduğu iddialarını görüştü.
Yapılan görüşmede, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri yeterli bulan kurul üyeleri, 13 sürücü kursu ile bu kurslara danışmanlık hizmeti veren 1 firma hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildi. (İLKHA)
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