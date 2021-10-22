  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Suruç'taki canlı bomba saldırısıyla ilgili karar! 34 kez müebbet hapis cezası verildi
Gündem

Suruç'taki canlı bomba saldırısıyla ilgili karar! 34 kez müebbet hapis cezası verildi

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin'i, maktul ve yaralıların sayısı dolayısıyla "Tasarlayarak kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlarından 34 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası ile 70 kez de 27 yıl hapis cezası ile 40 bin lira para cezasına çarptırdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 22:19:00 -
Suruç'taki canlı bomba saldırısıyla ilgili karar! 34 kez müebbet hapis cezası verildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 6 yıl önce 34 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısına ilişkin davada yargılanan sanığa, 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi Hilvan Duruşma Salonu'nda görülen davanın karar duruşması, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve davaya müdahil 32 avukatın katılımıyla gerçekleştirildi.

Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, suçlamaları kabul etmeyerek tekrarladığı savunmalarını yineleyerek saldırıyla ilgili herhangi bir bağının bulunmadığını ileri sürdü.

Avukatlar ise yargılamanın adil yapılamadığını savunarak mütalaanın yenilenmesini talep etti.

Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı duruşma salonuna, yaklaşık yarım saat jandarma ekipleri de güvenliğin sağlanması amacıyla salona alındı.

Yaklaşık 10 saat süren duruşmada, mağdur ve avukatlarını tek tek dinleyen mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Sanığına, maktul ve yaralıların sayısı dolayısıyla "Tasarlayarak kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlarından 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 70 kez de 27 yıl hapis cezası ile 40 bin lira para cezası verdi.

Heyet, ayrıca duruşmaya katılan Koray Türkay, Şahin Tümüklü, Çağla Seven, Fethi Aydın ve avukat Sezin Uçar hakkında da duruşmada "hakaret ve heyeti tehdit" ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te düzenlenen canlı bomba saldırısında 34 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi yaralanmıştı.​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan'dan 'Beni kim rezil etti' harekâtı
Gündem

Ali Babacan'dan 'Beni kim rezil etti' harekâtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan her ziyaretinde esnaftan ve vatandaştan tepki görmüştü. Parti içerisinde Babacan'ın rezil rüsva olduğ..
Mahmut Tanal’a kör kalan Cumhuriyet AYM Başkanını konuşturdu
Gündem

Mahmut Tanal’a kör kalan Cumhuriyet AYM Başkanını konuşturdu

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Akit’i Basın İlan Kurumu’na şikayet edip resmi ilan kesme cezası verilmesini istedi. Basın özgürlüğünü ayakla..
Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti!
Medya

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay 59 yaşında sette geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybet..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay