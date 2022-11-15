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Ekonomi Suruç Belediyesi taşınmazlarını satıyor
Ekonomi

Suruç Belediyesi taşınmazlarını satıyor

Suruç Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki çeşitli taşınmazların satışı için ihale düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 14:49:00 -
Suruç Belediyesi taşınmazlarını satıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki  ilana göre tayu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale usulü, ihale dosya numarası, ihale tarihi ve saati ilanla duyurulan Suruç Belediyesine ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ve 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü muhammen satış bedelinden artırım yapılarak en yüksek teklif verene ihale edilecek.

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, yukarıda çizelgede belirtilen geçici teminatı, Suruç Halk Bankası Şubesi TR13 0001 2001 3890 0007 0000 06 IBAN nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. maddesine göre uygun olarak düzenlenmiş süresiz ve limit dâhilindeki Banka Teminat Mektubu da sunabilir.

İhale, 25.11.2022 tarih ve saat 09:30’da Suruç Belediyesi, Belediye Konferans Salonu (Dikili Mahallesi, 63800 Suruç/ŞANLIURFA)   adresinde başlayacak.

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