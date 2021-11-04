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Gündem Sürü yönetimi elemanı kursunu tamamlayan vatandaşlara sertifikaları verildi
Gündem

Sürü yönetimi elemanı kursunu tamamlayan vatandaşlara sertifikaları verildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sürü yönetimi elemanı kursunu tamamlayan 18 kursiyere törenle sertifikaları verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 22:48:00 -
Sürü yönetimi elemanı kursunu tamamlayan vatandaşlara sertifikaları verildi

Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yakuplu mahallesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından ortak organize edilen sürü yönetimi elemanı kursu tamamlandı. Yakuplu Mahallesi'nde düzenlenen törende, sürü yönetimi elemanı kursunu başarıyla tamamlayan 18 kursiyer sertifikalarını aldı.

Sürü yönetimi elemanı kursu belge törenine katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Öktay Öcal, "Bakanlığımızın 'Hayvancılık Desteklemeleri Uygulamaları Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdamı Desteği' kapsamında, ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin arttırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Marmaraereğlisi ilçemizde sürü yönetimi elemanı eğitim programı düzedik" dedi.

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