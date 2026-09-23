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Yerel Sürü ürktü, 40 koyun telef oldu!
Yerel

Sürü ürktü, 40 koyun telef oldu!

Yeniakit Publisher
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Sürü ürktü, 40 koyun telef oldu!

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaylada yabani bir hayvandan ürkerek kaçışan sürüdeki 40 koyun telef oldu.

Olay, Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Işıkvuran Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çemişgezekliler üretici Evliya Koçaslan'a ait koyun sürüsü, yaz sezonunu geçirmek üzere Ovacık ilçesindeki Işıkvuran Yaylası'na çıkarıldı. Yaylada otlayan sürü, iddiaya göre gördüğü yabani bir hayvandan ürkerek paniğe kapıldı. Sürü içerisinde yaşanan yoğun hareketlilik ve izdiham nedeniyle 40 koyun telef oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme yapıldı.

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