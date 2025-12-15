“Surreal Suriye / Gerçeküstü Suriye” Gaziantep’te İzleyiciyle Buluşuyor

Gaziantep Üniversitesi Mâvera Kültür ve Sanat Merkezi (KSM) Salonu’nda saat 19.30’da gerçekleşecek olan gösterim, yalnızca bir film izleme etkinliği değil; aynı zamanda bölgenin tanıklığını, vicdanı ve hafızayı merkeze alan bir buluşma olma özelliği taşıyor.

Bölgenin Gerçeğini Bölgeden Anlatan Bir Belgesel

“Surreal Suriye / Gerçeküstü Suriye”, Suriye’de uzun yıllardır devam eden savaşın rakamlarla ifade edilemeyen yönlerini, gündelik hayatın içindeki kırılmaları ve insan hikâyelerini gerçeküstü bir anlatım diliyle ele alıyor. Belgesel, izleyiciyi sadece bir tanık olmaya değil, sorgulamaya ve empati kurmaya da davet ediyor.

Özellikle Türkiye’nin sınır kentlerinden biri olan Gaziantep’te gerçekleşecek bu gösterim, belgeselin anlatmak istediği hakikatle mekân arasında güçlü bir bağ kuruyor. Gaziantep, yıllardır Suriyeli mültecilerin yaşadığı, acının ve dayanışmanın iç içe geçtiği bir şehir olarak, belgeselin ruhunu tamamlayan bir zemin sunuyor.

Yönetmen, Yapımcı ve Aktivist Söyleşisi

Gösterime, belgeselin yönetmeni Dihat Kaya, yapımcı Tülay Gökçimen ve aktivist Muhamed Fatih Sinan katılacak. Film gösteriminin ardından gerçekleştirilecek kısa söyleşi ve izleyici buluşmasında, belgeselin ortaya çıkış süreci, sahadaki gözlemler ve anlatım tercihlerinin arka planı ele alınacak.

Söyleşide; savaşın yalnızca cephede değil, zihinlerde ve kalplerde de sürdüğü, sanatın bu ağır gerçekliği anlatmadaki rolü ve belgeselin etik sorumluluğu gibi başlıkların da gündeme gelmesi bekleniyor. İzleyiciler, film sonrası doğrudan soru sorarak sürece aktif şekilde katılma imkânı bulacak.

Sinemanın Vicdan Dili

“Surreal Suriye / Gerçeküstü Suriye”, klasik belgesel anlatımının ötesine geçerek, gerçek ile gerçeküstü arasında kurduğu dil sayesinde izleyicide derin bir etki bırakmayı hedefliyor. Film, yaşananların sıradanlaşmasına karşı bir duruş sergilerken, unutmanın konforuna sığınmadan bakmayı öneriyor.

Belgesel, özellikle genç izleyiciler için farkındalık artırıcı bir işlev de görüyor. Bu nedenle etkinlik notlarında filmin +13 yaş ve üzeri izleyiciler için uygun olduğu belirtiliyor.

Gaziantep’te Anlamlı Bir Buluşma

Kültür, sanat ve toplumsal hafızanın kesiştiği bu özel gösterim, Gaziantep’in kültürel yaşamına da önemli bir katkı sunmayı amaçlıyor. Üniversite ortamında gerçekleşecek etkinliğin, öğrenciler, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve sinema meraklılarını bir araya getirmesi bekleniyor.

Organizatörler, bu gösterimin yalnızca bir akşamlık bir etkinlik değil; daha derin bir düşünme ve konuşma sürecinin başlangıcı olmasını temenni ediyor.

Etkinlik Bilgileri

• Belgesel: Surreal Suriye / Gerçeküstü Suriye

• Tarih: 19 Aralık Cuma

• Saat: 19.30

• Yer: Gaziantep Üniversitesi – Mâvera KSM Salonu

• Katılımcılar:

o Dihat Kaya (Yönetmen)

o Tülay Gökçimen (Yapımcı)

o Muhamed Fatih Sinan (Aktivist)

• Not: Film +13 yaş için uygundur.

• Program: Gösterim + Söyleşi ve İzleyici Buluşması

Muhammed Talha Özdemir

Yedibaşak İnsani Yardım Derneği