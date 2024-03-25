  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sürpriz Rusya kararı! Türkiye indirim yaptı
Ekonomi

Sürpriz Rusya kararı! Türkiye indirim yaptı

Yeniakit Publisher
2024-03-25 14:02:00 -
Sürpriz Rusya kararı! Türkiye indirim yaptı

Tur operatörü Anex'in genel müdürü Eldar Musaoğlu, Türkiye'ye yaz aylarında gelme planları yapan Ruslar için düzenlenen tatil tur fiyatlarının yüzde 20 ucuzladığını söyledi.

Ruslar için en popüler tatil destinasyonlarının başında gelen Türkiye tatil turları geçen seneye göre bu yıl yüzde 20 ucuzladı.

Tur operatörü Anex'in genel müdürü Eldar Musaoğlu, Rusya'dan Türkiye'ye yapılacak yaz turlarının maliyetinin geçen yıla göre yüzde 20 daha düşük olduğunu açıkladı.

Bu düşüşün nedeninin, Türk otelcilerin Rusya'daki fiyatlandırma politikaları ve pazarlamaları sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Musaoğlu, Rusya pazarının Türk turizmi için önemli olduğunu vurguladı.

Geçen yıl Türkiye'ye uçuş programında 18 Rus şehrinden kalkan uçuşlar bulunduğunu ve bu yıl bu sayının 25'e çıktığını açıklayan Musaoğlu, bu yılın geçen yıldan daha iyi olacağını belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Musaoğlu, Rus vatandaşlarının kış aylarından itibaren yaz için Türkiye'ye tur rezervasyonu yapmada geçen yıla göre daha aktif olduklarını ifade etti. Erken rezervasyonların fiyat politikası ile kolaylaştığını söyleyen Musaoğlu, bunun sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland ve Mısır gibi diğer ülkeler için de geçerli olduğunu belirtti.

Türkiye'de özellikle Rusların lüks otellere rezervasyon yaptığını kaydeden Musaoğlu, turistlerin sezon boyunca bu otellerde yer bulamayacağını bildiklerinden, yılın ilk aylarında bu otellerin aktif olarak satıldığını ifade etti.

Turizm Ajansı

Ünlü profesör Rusya'nın bölgeyi karıştıracak hamlesini duyurdu! Maalesef en çok Türkiye etkilenecek
Ünlü profesör Rusya'nın bölgeyi karıştıracak hamlesini duyurdu! Maalesef en çok Türkiye etkilenecek

Gündem

Ünlü profesör Rusya'nın bölgeyi karıştıracak hamlesini duyurdu! Maalesef en çok Türkiye etkilenecek

Rusya'daki saldırıda can kaybı arttı!
Rusya'daki saldırıda can kaybı arttı!

Gündem

Rusya'daki saldırıda can kaybı arttı!

Rusya'nın ardından bir ülke de daha saldırı girişimi!
Rusya'nın ardından bir ülke de daha saldırı girişimi!

Dünya

Rusya'nın ardından bir ülke de daha saldırı girişimi!

Rusya azmettiricileri arıyor!
Rusya azmettiricileri arıyor!

Gündem

Rusya azmettiricileri arıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23