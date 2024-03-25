Sürpriz Rusya kararı! Türkiye indirim yaptı

Ruslar için en popüler tatil destinasyonlarının başında gelen Türkiye tatil turları geçen seneye göre bu yıl yüzde 20 ucuzladı.

Tur operatörü Anex'in genel müdürü Eldar Musaoğlu, Rusya'dan Türkiye'ye yapılacak yaz turlarının maliyetinin geçen yıla göre yüzde 20 daha düşük olduğunu açıkladı.

Bu düşüşün nedeninin, Türk otelcilerin Rusya'daki fiyatlandırma politikaları ve pazarlamaları sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Musaoğlu, Rusya pazarının Türk turizmi için önemli olduğunu vurguladı.

Geçen yıl Türkiye'ye uçuş programında 18 Rus şehrinden kalkan uçuşlar bulunduğunu ve bu yıl bu sayının 25'e çıktığını açıklayan Musaoğlu, bu yılın geçen yıldan daha iyi olacağını belirtti.

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Musaoğlu, Rus vatandaşlarının kış aylarından itibaren yaz için Türkiye'ye tur rezervasyonu yapmada geçen yıla göre daha aktif olduklarını ifade etti. Erken rezervasyonların fiyat politikası ile kolaylaştığını söyleyen Musaoğlu, bunun sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland ve Mısır gibi diğer ülkeler için de geçerli olduğunu belirtti.

Türkiye'de özellikle Rusların lüks otellere rezervasyon yaptığını kaydeden Musaoğlu, turistlerin sezon boyunca bu otellerde yer bulamayacağını bildiklerinden, yılın ilk aylarında bu otellerin aktif olarak satıldığını ifade etti.

Turizm Ajansı