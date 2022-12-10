Sürpriz keşif: DAEŞ’in elinden kurtarılan Nimrud Antik Kenti’nden tarihi müthiş haber

DAEŞ tarafından yapılan saldırılarda büyük çoğunluğu yok edilen kentte kazılarını yıllardır sürdüren arkeologlar 2,5 metre yüksekliğinde ve üzeri çivi yazısıyla kaplı bir kapı keşfettiler. MÖ 810-MÖ 783 yılları arasında hüküm süren Asur kralı Adad-Nirari III’ün sarayına ait olduğu söylenen bu keşfe dair konuşan arkeolog Michael Dant kapının çok iyi korunduğunu vurguladı. İlk kez 1840’lı yıllarda İngiliz bir arkeolog tarafından kazılan antik kent, şimdi yeniden sağlam kalan parçalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor. Bu nedenle Dant yapılan çalışmayı yapboza benzettiğini söyledi.