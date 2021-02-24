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Medya Sürpriz isim Masumlar Apartmanı'nda
Medya

Sürpriz isim Masumlar Apartmanı'nda

Psikiyatr Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan ve TRT1'de ekranlara gelen Masumlar Apartmanı'na sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Budayıcıoğlu, dizi setine geldi ve oyuncularla sohbet etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 15:37:00 -
Sürpriz isim Masumlar Apartmanı'nda

TRT1 ekranlarına damgasını vuran Masumlar Apartmanı dizisi, sezon başından beri Salı akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Dizi, aldığı reytinglerle büyük oranda birinciliği kimseye kaptırmamakta. Ekranda yer alan bir başka ilgi çeken dizi Kırmızı Oda ile Masumlar Apartmanı, yeni sezonun çok konuşulan yapımları. Bu dizilerin hikayesinin gerçek olması da izleyenlerin ilgisini çekmesinde önemli bir etken.

Psikiyatr Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun danışanlarının gerçek hayat hikayelerinden aktarılan olaylar, dizilere konu oluyor. Bunlardan birisi de Masumlar Apartmanı oldu.

Ünlü Psikiyatr Budayıcıoğlu, bu kez Masumlar Apartmanı dizisinin setine sürpriz bir ziyarette bulundu. Dizide Safiye’yi oynayan Ezgi Mola ve Gülben’i oynayan Merve Dizdar da Budayıcıoğlu ile aşağıdaki pozu vererek takipçileri ile paylaştılar.

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