Sürpriz gelişme: Suudi Arabistan, Türkiye ile ortak İHA üretimine başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan: Bizden SİHA talep ettiler

Burada Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen ve Mısır halkının Türk halkıyla ters düşmeyeceğini söyleyen Erdoğan, sözü Yunanistan ile Suudi Arabistan arasındaki askeri tatbikata getirdi. Erdoğan, "Suudi Arabistan da burada (Doğu Akdeniz), Yunanistan ile bir ortak tatbikat olayı söz konusu. Bir diğer taraftan da Suudi Arabistan'ın şu anda Türkiye'den SİHA talebi var. O da son gelişmeler yani, kimin eli kimin cebinde belli değil" diyerek, Riyad yönetiminin Ankara'dan SİHA talep ettiğini doğrulamış oldu.

Suudi Arabistan ile Vestel arasındaki İHA anlaşması

Suudi Arabistan'ın Türk İHA'larına ilgisi yeni değil.

2017 yılında Suudi Intra şirketi ile Vestel arasında yapılan ilk anlaşmada Riyad yönetimi, Vestel tarafından üretilen KARAYEL-SU İHA'sını satın almış ve envanterine katarak aktif olarak kullanmaya başlamıştı.

Anlaşmanın ikinci aşaması ise Suudi Arabistan'da açılacak üretim hattını oluşturuyordu.

Dubai'daki fuarda, Suudi Intra ile Vestel şirketi yöneticileri Karayel'in önünde bu pozu vermişti.

Ortak üretim 2021 başında başladı

Intra şirketi tarafından yapılan çalışma ile toplam 40 adet Karayel Riyad'da imal edilecek. Kritik parçaların üretimi ise Türkiye'de yapılacak. Üretimin 2025'te tamamlanması hedefleniyor. Karayel'in bazı elektronik parçalarının üretimi ise bir başka Suudi Arabistan merkezli savunma şirketi AEC (Advanced Electronics Company) tarafından yapılmaya başlandı.

Karayel, Suudi Arabistan'da "toz fırtınası" anlamına gelen "HABOOB" adını almış durumda.

Karayel'in özellikleri

Karayel'in ana mühimmatını ROKETSAN tarafından SİHA'ların kullanımına özel olarak geliştirilen MAM-L Mini Akıllı Mühimmat ve MAM-C oluşturuyor.

Karayel'in yeni nesil modeli havada toplam 20 saat görev yapabiliyor. 97 beygir gücünde motora sahip sistem, 120 kilogram kanatta, 50 kilogram da gövdede faydalı yük taşıyabiliyor.

Burnunda özel kamera sisteminin yanı sıra hedefini lazerle işaretleyen Karayel, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri tarafından yoğun olarak kullanılıyor.

Kaynak: Haber7