Sürpriz gelişme! 'Beşiktaş ile anlaştı'

Yeni sezon transfer harekatını sürdüren Beşiktaş'ın savunma için sürpriz bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı.

Siyah beyazlı takımın Japon stoper Maya Yoshida ile temas halinde olduğu TRTSpor tarafından iddia edildi. İtalya'da Sampdoria forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Maya Yoshida'nın durumuyla ilgili görüşmeler yapıldığı ve tarafların prensip anlaşması yaptığı iddiası ortaya atıldı.



Bu sezon devre arasında Sampdoria'ya kiralanan ve 9 maça çıkan Japon stoper, sezonun ilk yarısında da Southampton formasını 11 kez giymişti.



31 yaşındaki oyuncu daha önce Avrupa'da Hollanda'nın Venlo takımında oynaduktan sonra uzun süre Southampton kadrosunda bulunan Yoshida'nın Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (Sporx)